Сто сорок человек: в Карелии нашли неизвестное массовое захоронение

Захоронение с останками 140 человек было обнаружено в Лахденпохском районе Карелии, по данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«При проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи поселка Тиурулла Лахденпохского района Республики Карелия при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа человека. Строительные работы были незамедлительно прекращены. На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов следственного управления», – говорится в сообщении ведомства.

По данным экспертов, смерть этих людей наступила более ста лет назад. Кроме того, на месте захоронения были найдены остатки предметов быта того времени, уточнили в СК.

Сообщается, что эксперты продолжают устанавливать точное количество останков. СК Карелии планирует привлечь историков и археологов для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения.