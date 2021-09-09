В ЗВО заявили, что участники учений «Запад-2021» будут учиться вести оборонительные действия

На церемонии открытия учений командующий войсками ЗВО Александр Журавлев отметил, что военнослужащие семи государств прибыли на полигон Мулино, чтобы продемонстрировать свое мастерство и готовность отстаивать национальные интересы плечом к плечу, в едином боевом порядке.

«В ходе практических действий мы будем учиться вести оборонительные действия, делиться практическим опытом по отражению агрессии и борьбе с терроризмом», - заявил Журавлев.

По словам генерал-полковника, задействованный на полигонах состав сил и средств и самые современные образцы боевой техники позволяют решать весь спектр задач, стоящих перед участниками учений.

В заключении своей речи командующий войсками ЗВО пожелал всем участникам учений успеха и побед в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Учения «Запад-2021» будут идти до 16 сентября. В них примут участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники. Маневры проведут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии.