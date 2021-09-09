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В ЗВО заявили, что участники учений «Запад-2021» будут учиться вести оборонительные действия

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
12:46 09.09.2021
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев поздравил участников совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» с началом маневров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На  церемонии открытия учений командующий войсками ЗВО Александр Журавлев отметил, что военнослужащие семи государств прибыли на полигон Мулино, чтобы продемонстрировать свое мастерство и готовность отстаивать национальные интересы плечом к плечу, в едином боевом порядке.

«В ходе практических действий мы будем учиться вести оборонительные действия, делиться практическим опытом по отражению агрессии и борьбе с терроризмом», - заявил Журавлев.

По словам генерал-полковника, задействованный на полигонах состав сил и средств и самые современные образцы боевой техники позволяют решать весь спектр задач, стоящих перед участниками учений.

В заключении своей речи командующий войсками ЗВО пожелал всем участникам учений успеха и побед в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Учения «Запад-2021» будут идти до 16 сентября. В них примут участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники. Маневры проведут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии.

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