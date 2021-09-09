Пугачева и Галкин приехали на прощание с Борисом Красновым

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с художником-постановщиком Борисом Красновым.

На кадрах видно, что Пугачева и Галкин прибыли в траурный зал одними из первых. Лицо Аллы Борисовны скрывает красная маска.

Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в Москве в ночь на вторник, 7 сентября. Известно, что ранее он перенес два сильных инсульта. После этого мужчину частично парализовало.

Ему было 60 лет. В 1990-2000-х годах он ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других знаменитостей.