Пугачева посвятила Краснову слова своей знаменитой песни

Певица Алла Пугачева назвала ушедшего из жизни художника-сценографа Бориса Краснова талантливым и эксцентричным. Прощальные слова появились на странице артистки в Instagram.

«Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе», — написала Пугачева.

Краснов скончался на 60-м году жизни в Москве в ночь на вторник, 7 сентября. Известно, что ранее он перенес два сильных инсульта, после чего мужчину частично парализовало.

В 1990-2000-х годах Краснов ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других артистов.