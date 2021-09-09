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Погиб на Байконуре: космонавт-испытатель вспомнил о печальной судьбе единственного побывавшего на орбите «Бурана»

Анна Касаткина
12:40 09.09.2021
Космонавт-испытатель также рассказал об уникальности этого космического корабля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Роскосмос
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Космонавт-испытатель самолета-аналога космического корабля «Буран» Алексей Бородай вспомнил о гибели единственного побывавшего в космосе экземпляра. Корабль был уничтожен на космодроме Байконур в 2002 году.

«На него обрушился ангар, и раздавил его», — отметил Бородай.

В разговоре со «Звездой» космонавт-испытатель также рассказал об уникальности «Бурана» — она заключается в его способности менять место приземления.

«Буран в процессе спуска может менять место приземления. Ему, допустим, запланировали посадку на каком-то аэродроме, а потом в процессе выдачи тормозного ресурса, который выдает сам летчик Бурана, вдруг ситуация сменилась. Надо менять по каким-либо причинам место посадки. Пожалуйста, это он в состоянии сделать, и в определенных пределах может изменить место посадки на аэродроме», — пояснил он.

Космические корабли «Буран», производимые СССР в 1980-е годы, в настоящее время находятся в разных местах: три остаются в России, один экспонируется в немецком музее, еще три — базируются на космодроме Байконур в Казахстане.

Роскосмос ранее объявил о планах транспортировать второй летный испытательный корабль «Буран» из Казахстана в Россию. Эту информацию опроверг гендиректор предприятия — владельца космического корабля АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса. Он также пригрозил обратиться в международный суд, чтобы воспрепятствовать вывозу машины. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в свою очередь, обвинил Мусу в безответственном отношении к своей собственности, так как состояние корабля является неудовлетворительным.

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