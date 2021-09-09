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В Роскосмосе обвинили казахстанского владельца «Бурана» в безответственном отношении

Анна Касаткина
10:50 09.09.2021
Российские специалисты дают неутешительные оценки состоянию машин в собственности АО «РКК Байконур», отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В Роскосмосе обвинили казахстанского владельца «Бурана» в безответственном отношении
© Фото: Роскосмос
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что казахстанское частное предприятие АО «РКК Байконур» - владелец второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран», макета корабля и ракеты «Энергия-М» - ответственно за их плачевное состояние и проявляет себя как плохой собственник. Он также заявил, что «с нетерпением» ждет итогов суда, которым ем пригрозил гендиректор предприятия Даурен Муса.

В начале сентября разработавшее «Буран» научно-производственное объединение «Молния» осмотрело его на Байконуре на предмет возвращения в Россию. Муса после этого заявил в Facebook, что удивлен подобными намерениями и не собирается давать на это согласия. Он также обвинил Россию в непризнании решений казахстанских судов и пообещал обратиться в международные инстанции. Суд ранее отказал правительству Казахстана в возвращении челнока в госсобственность для размещения в музейной экспозиции. Муса также назвал визит представителей НПО «Молния» на Байконур «информационным вбросом» и «имитацией бурной деятельности». После этого на его слова ответил Рогозин.

«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих "Буранов" и "Энергии-М" в этих корпусах грозит утерей матчасти», - написал он на странице Мусы в Facebook.

Рогозин также посоветовал оппоненту не оценивать российскую ракетно-космическую промышленность, а оценить риски собственного поведения «как плохого собственника этих уникальных машин». Глава Роскосмоса добавил, что вывозить «Буран» без разрешения властей Казахстана не планируется, однако российские специалисты регулярно обследуют машины и дают неутешительные оценки их состоянию.

«С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение», - заключил Рогозин.

Произведенные в рамках проекта «Буран» многоразовые корабли в настоящий момент размещаются в разных местах. Три корабля базируются на космодроме Байконур в Казахстане, один - на ВДНХ, один - в музее в Германии, еще по одному в Жуковском и Сочи.

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