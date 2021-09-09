Борисов заявил, что ОДКБ сможет контролировать ситуацию с афганскими беженцами

Государства, входящие в состав Организации Договора о коллективной безопасности, располагают достаточными ресурсами, чтобы не позволить террористам под видом беженцев проникнуть на территории соседних с Афганистаном стран. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.

«Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана оснащению коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами», - сказал он.

Ситуация в Афганистане находится под контролем и требует постоянного внимания со стороны государств ОДКБ, добавил вице-премьер. Борисов призвал и дальше между странами - участницами договора поддерживать контакты по линии силовых ведомств.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал правильными предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.