Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу назвал правильными предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана

Андрей Аркадьев
14:50 28.08.2021
Министр обороны РФ выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках ОДКБ.
Шойгу назвал правильными предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», - сказал Шойгу накануне на встрече в Казани с представителями местных СМИ.

Министр обороны напомнил, что Россия провела совместные учения с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. Также прошли совместные маневры с участием Таджикистана, Узбекистана и России.

По словам Шойгу, существует риск, что события, происходящие в Афганистане могут привести к движению террористов из этой страны в государства ОДКБ, а также росту наркотрафика. Он добавил, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил провести эвакуацию граждан из-за обострения ситуации в Афганистане. Министерство обороны создало для этих целей группу из самолетов военно-транспортной авиации.

Эвакуация людей проходила 25 и 26 августа. Это россияне, а также граждане Украины и стран - участниц ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана).

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 Армия
Видео
«Работать надо на результат»: полное интервью с начальником войск РХБЗ Кирилловым
15:25 Армия
На АрМИ-2021 подвели итоги шести соревновательных дней
15:03 В стране и мире
Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по все предметам
14:53 ОПК
Шойгу заявил, что созданные в рамках Договора по открытому небу Ту-214 перепрофилируют в Казани
13:54 Армия
Россия стала победителем в заезде третьих экипажей индивидуальной гонки в «Танковом биатлоне»
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Россия, Китай, Узбекистан
Видео
«Катюша» на волынках и упражнения с карабинами: как прошло открытие фестиваля «Спасская башня»
Врач объяснил, как распознать инсульт по лицу
Мясников назвал напиток для борьбы с «ковидным хвостом»
Видео
Динамический показ военной техники. День 4
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Лаос, Киргизия, Мьянма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.