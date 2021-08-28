Шойгу назвал правильными предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана

Действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», - сказал Шойгу накануне на встрече в Казани с представителями местных СМИ.

Министр обороны напомнил, что Россия провела совместные учения с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. Также прошли совместные маневры с участием Таджикистана, Узбекистана и России.

По словам Шойгу, существует риск, что события, происходящие в Афганистане могут привести к движению террористов из этой страны в государства ОДКБ, а также росту наркотрафика. Он добавил, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил провести эвакуацию граждан из-за обострения ситуации в Афганистане. Министерство обороны создало для этих целей группу из самолетов военно-транспортной авиации.

Эвакуация людей проходила 25 и 26 августа. Это россияне, а также граждане Украины и стран - участниц ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана).

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.