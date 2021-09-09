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Суд огласил приговор мужу-убийце блогерши Журавлевой из Екатеринбурга

Анна Касаткина
11:35 09.09.2021
Известная бьюти-блогерша была убита супругом в начале апреля.
Суд огласил приговор мужу-убийце блогерши Журавлевой из Екатеринбурга
© Фото: kris_zhuravleva_, Instagram
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Муж Instagram-блогерши Кристины Журавлевой получил восемь лет тюрьмы за ее убийство. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

По данным следствия, днем 5 апреля 2021 года супруги повздорили у себя дома в Сысертском районе, из-за чего мужчина задушил Журавлеву. Спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, преступник вывез тело жены в лес, где через неделю его обнаружил случайный человек.

Личность погибшей оставалась не установлена вплоть до 30 апреля, так как ее никто не разыскивал. С заявлением о пропаже в итоге обратился сам муж. Позже была установлена его причастность к убийству, мужчину заключили под стражу.

«Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении следственного управления.

Известная бьюти-блогерша из Екатеринбурга перестала выходить на связь в начале апреля. Ее тело обнаружили в лесополосе под городом Арамилем Свердловской области 16 апреля. По факту обнаружения тела девушки было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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