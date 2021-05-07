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СМИ: муж уральской блогерши сознался в ее убийстве

Анна Касаткина
15:20 07.05.2021
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
СМИ: муж уральской блогерши сознался в ее убийстве
© Фото: kris_zhuravleva_, Instagram
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Муж бьюти-блогерши из Екатеринбурга Кристины Журавлевой Дмитрий сознался в ее убийстве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, мужчина явился на допрос под воздействием психотропных веществ. В полиции он подписал признательные показания, однако, как уточнил источник, следователи «склонны сомневаться в этом признании».

Версия о том, что в преступлении виноват муж Журавлевой является основной, однако не единственной - следователи ведут тщательную проверку всех обстоятельств происшествия, добавил собеседник агентства.

Известная бьюти-блогерша в Instagram из Екатеринбурга перестала выходить на связь в начале апреля. Ее тело обнаружили в лесополосе под городом Арамилем Свердловской области 16 апреля. Выяснить личность погибшей удалось только 26 апреля, так как об ее исчезновении никто не заявлял. По факту обнаружения тела девушки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По решению суда, супруг Журавлевой заключен под стражу.

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