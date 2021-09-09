Задержанный по делу об убийстве школьниц в Киселевске показал место преступления

Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержанным мужчиной, который обвиняется в убийстве двух школьниц в Киселевске.

На опубликованных кадрах обвиняемый показывает, как убил одну из девочек. Позже задержанный признал свою вину в совершении преступления.

Две десятилетние девочки пропали в Киселевске в понедельник, 6 сентября. Они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись. Позже в социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения в магазине, на котором пропавшие девочки были в компании мужчины.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Кемерово на два месяца арестовал обвиняемого. Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры.