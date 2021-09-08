Тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске достали из-под завалов

Из-под завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, извлекли третьего погибшего, которым оказалась девочка-подросток.

Предварительно, в результате трагедии обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек. При этом 17 жителей дома пострадали.

Предположительно, спасатели достали погибшего с руин первого этажа. Взрыв в Ногинске, по предварительным данным, случился из-за утечки газа. Трагедия произошла в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 28 Июня в среду утром, 8 сентября.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что дети, спасенные из обрушившейся после взрыва многоэтажки получили только ушибы мягких тканей.