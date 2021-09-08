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Скорость электросамокатов могут ограничить до 25 км/ч

Кирилл Кунецкий
09:39 08.09.2021
При этом на подобных устройствах можно будет и дальше ездить по проезжей части.
Скорость электросамокатов могут ограничить до 25 км/ч
© Фото: Pavel Kapysh, Pixabay
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Минтранс подготовил финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД). Согласно документу, скорость передвижения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах может быть ограничена до 25 км в час.

Электросамокаты и другие подобные устройства планируется включить в категорию «средства индивидуальной мобильности», отмечает «Коммерсант».

Вместе с тем, на альтернативном транспорте и дальше можно будет ездить по правой стороне проезжей части при условии, что устройство оборудовано тормозами, звуковым сигналом, светоотражателями и фонарями.

Между тем ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников призывал ограничивать возраст водителей самокатов. По его мнению, не следует допускать управления ими детей до семи лет. По его словам, необходимо законодательно отрегулировать сферу управления данным видом транспорта.

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