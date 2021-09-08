Названы причины взрыва в жилом доме в Ногинске

Причиной обрушения в жилом доме в Ногинске стал хлопок газо-возддушной смеси, сообщили в МЧС, на месте проводятся поисково-спасательные работы. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти трех человек, в том числе двух детей.

По предварительным данным, в результате хлопка газа в доме произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, предварительно повреждено 5 квартир. На кадрах, которые публикуют очевидцы в Сети, видно, что фрагмент стены фасада здания разрушен полностью.

В настоящее время к ликвидации последствий ЧП привлечено более 60 человек и 24 единиц техники. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что под завалами могут находиться люди, однако пока подтверждений данной информации не поступало.