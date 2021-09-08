Смолова назвали лучим игроком матча с Мальтой
Россиянин открыл счет уже на десятой минуте игры.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Лучшим игроком отборочного матча ЧМ-2022 Россия-Мальта назван российский футболист Федор Смолов.
По оценке порталп WhoScored, который выставил балы участникам встречи, Смолов, ставший автором первого гола во встрече, получил оценку 8,0.
Напомним, встреча завершилась накануне победой россиян со счетом 2:0. Федор Смолов отличился забил уже на десятой минуте матча. Второй гол россиян оформил Зелимхан Бакаев на 84-й минуте с пенальти.
В следующем матче Россия примет Словакию. Игра пройдет 8 октября.