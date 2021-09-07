Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборе на ЧМ-2022

Футболисты сборной России одержали уверенную победу над соперниками из Мальты в отборочном матче на чемпионат мира в 2022 году. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В дебюте первого тайма отличился Федор Смолов, вышедший на игру с капитанской повязкой. К исходу второго тайма мальтийский защитник сыграл рукой в собственной штрафной.

К точке подошел Зелимхан Бакаев, который техничным ударом поставил победную точку в матче. Следующая игра у российских футболистов состоится восьмого октября с командой Словакии.