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Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборе на ЧМ-2022

Ян Брацкий
23:36 07.09.2021
Игра проходила на стадионе московского «Спартака» и стала первой домашней победой Валерия Карпина в статусе главного тренера сборной.
Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборе на ЧМ-2022
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Футболисты сборной России одержали уверенную победу над соперниками из Мальты в отборочном матче на чемпионат мира в 2022 году. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В дебюте первого тайма отличился Федор Смолов, вышедший на игру с капитанской повязкой. К исходу второго тайма мальтийский защитник сыграл рукой в собственной штрафной.

К точке подошел Зелимхан Бакаев, который техничным ударом поставил победную точку в матче. Следующая игра у российских футболистов состоится восьмого октября с командой Словакии.

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