Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборе на ЧМ-2022
Игра проходила на стадионе московского «Спартака» и стала первой домашней победой Валерия Карпина в статусе главного тренера сборной.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Футболисты сборной России одержали уверенную победу над соперниками из Мальты в отборочном матче на чемпионат мира в 2022 году. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
В дебюте первого тайма отличился Федор Смолов, вышедший на игру с капитанской повязкой. К исходу второго тайма мальтийский защитник сыграл рукой в собственной штрафной.
К точке подошел Зелимхан Бакаев, который техничным ударом поставил победную точку в матче. Следующая игра у российских футболистов состоится восьмого октября с командой Словакии.