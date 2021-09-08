Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре назвали срок восстановления обоняния после COVID-19

Иван Линдеманн
06:46 08.09.2021
Наталья Пшеничная отметила, что у женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин.
В Роспотребнадзоре назвали срок восстановления обоняния после COVID-19
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Одним из наиболее частых последствий коронавируса является потеря обоняния и вкуса. Как рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, средний срок, на котором сохраняются эти симптомы, составляет восемь дней.

«Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин», - рассказала эксперт РИА Новости.

Пшеничная также напомнила, что потеря вкусов и запахов характерна не только для коронавируса, она может встречаться и при других ОРВИ. Однако в случае других заболеваний вероятность получить эти последствия значительно ниже и не превышает 20% случаев.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов оценил заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о выходе мира на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Колбасов отметил, что ВОЗ располагает объективными данными, с которыми сложно спорить, но напомнил, что даже в случае плато уровень распространения инфекции остается высоким, хотя и перестал расти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:35 В стране и мире
Видео
Появились первые кадры с места взрыва газа в Ногинске
06:23 В стране и мире
Видео
Несломленный город: ровно 80 лет назад началась блокада Ленинграда
06:48 В стране и мире
Междугородний автобус попал в аварию на Кубани
04:37 Армия
Видео
«Рубеж-2021»: кадры открытия международных учений ОДКБ в Киргизии
05:00 В стране и мире
Видео
Опора сирийских фермеров: как в Алеппо восстанавливают знаменитый тракторный завод
Популярное
Видео
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Видео
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Эксперт рассказал, за каких родственников полагается доплата к пенсии
Видео
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.