В Роспотребнадзоре назвали срок восстановления обоняния после COVID-19

Одним из наиболее частых последствий коронавируса является потеря обоняния и вкуса. Как рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, средний срок, на котором сохраняются эти симптомы, составляет восемь дней.

«Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин», - рассказала эксперт РИА Новости.

Пшеничная также напомнила, что потеря вкусов и запахов характерна не только для коронавируса, она может встречаться и при других ОРВИ. Однако в случае других заболеваний вероятность получить эти последствия значительно ниже и не превышает 20% случаев.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов оценил заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о выходе мира на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Колбасов отметил, что ВОЗ располагает объективными данными, с которыми сложно спорить, но напомнил, что даже в случае плато уровень распространения инфекции остается высоким, хотя и перестал расти.