Ученые выявили «сверхчеловеческий» иммунитет против коронавируса

Часть людей, перенесших коронавирус и прошедших полный курс вакцинации, получают «сверхчеловеческую» способностью бороться с COVID-19. К такому выводу пришли американские вирусологи.

По информации ученых, в этом случае иммунная система иногда запоминает вирус и даже может в дальнейшем предсказывать, как он будет мутировать, пишет Daily Mail.

Иммунолог Шейн Кротти говорит, что обычно естественный иммунитет защищает от семи до восьми месяцев, через год человек все еще имеет антитела, однако более уязвим для разных штаммов. В то же время, по словам медика, если кто-то с естественным иммунитетом делает прививку, то его организм начинает выделять дополнительные ресурсы на собственную защиту.

«Можно предположить, что эти люди будут достаточно хорошо защищены от большинства и, вероятно, всех вариантов SARS-CoV-2, которые мы, возможно, увидим в скором будущем», - подчеркнул, в свою очередь, вирусолог из Университета Рокфеллера Пол Бениас.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что благодаря вакцинации в некоторых регионах нашей страны фиксируются лишь единичные случаи суточного заражения COVID-19.