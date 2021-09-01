Мурашко заявил, что благодаря вакцинации в некоторых регионах России отмечаются лишь единичные случаи COVID-19

Граждане России все чаще проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Поэтому в лидирующих по темпам вакцинации регионах число зараженных COVID-19 сводится к минимуму, заявил министр здравоохранения Российской Федерации, Михаил Мурашко.

Мурашко провел видеозвонок с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщает РИА Новости. В ходе него обсуждался вопрос противодействия распространению коронавирусной инфекции. Министр подчеркнул, что сейчас вакцина «Спутник V» эффективна против преобладающего штамма «дельта». Это подтверждают и исследования, проведенные в других странах.

«Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса "дельта", и наша передовая вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса», - цитирует РИА Новости слова Мурашко.

Ранее специалист Минздрава РФ назвала самое эффективное средство от коронавируса. Со слов Оксаны Драпкиной, вакцина от COVID-19 остается лучшей защитой от заболевания.