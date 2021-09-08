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Россияне рассказали, чего боятся больше всего

Роман Захаров
04:56 08.09.2021
Граждане РФ также сообщили, что помогло им ослабить их фобии.
Россияне рассказали, чего боятся больше всего
© Фото: pixabay
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Россияне рассказали о том, что меньше всего они боятся прихода старости, закрытых границ и собак. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на социологическое исследование страховых компаний. 

«Реже всего россиян посещают мысли о старости: в то время как две трети россиян думают об этом постоянно или периодически, треть (32%) не думает о старости вообще. Самым сильным страхом старость назвали 2,7% опрошенных - реже россияне боятся в такой степени только закрытых границ (2,4%) и собак (1,8%)», - приводит агентство результаты исследования.

Каждый восьмой россиянин (13%) сообщил о боязни тяжелого заболевания кого-то из родных. Отмечается, что почти половина респондентов, заявивших о таком страхе, стала бояться этого недавно, а не в начале пандемии коронавируса.

Одиннадцать процентов опрошенных преследует страх за будущее их детей, 10% пугает мысль о войне. Еще 8% респондентов переживает о возможном увеличении цен на базовые продукты и ЖКХ, причем с момента начала пандемии о росте цен стали чаще думать 53% участников исследования.

Семь процентов граждан РФ больше всего волнуются за неопределенное будущее членов их семей и близких людей, 6,8% - за неопределенное будущее государства.

«Возникновение и усиление личных страхов у респондентов связано, как правило, с общим прошлым опытом (13%), личным опытом потери здоровья и самостоятельности (13%), с прогнозами СМИ (11%) и собственными прогнозами (11%), с личным опытом финансовых потерь и изменения привычного уровня жизни (9%), а также с иррациональным страхом (8%)», - объяснили авторы исследования.

Вместе с тем удалось выяснить, что у 16% опрошенных получилось ослабить фобии, когда они начали следить за своим здоровьем и здоровьем родственников (14%), 7% помог отказ от прочтения новостных заметок и частое общение с детьми, 6,6% помогло создание финансовой подушки, 5% - уход за собственной внешностью, 4% - повышение уровня заработка, а самой маленькой доли респондентов (1,8%) помогла помощь психологов и психотерапевтов.

Всего в исследовании приняли участие 1 500 жителей России.

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