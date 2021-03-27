Диетолог назвала продукты для борьбы с весенней депрессией

Справиться с весенними перепадами настроения и упадком сил может помочь употребление в пищу продуктов, содержащих аминокислоту триптофан - строительный элемент серотонина, так называемого гормона счастья. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, главным образом триптофан содержится в спелых томатах.

«Пусть обязательно будет два-три томата в день в составе питания», - порекомендовала Королева.

Специалист добавила, что томаты богаты ликопином - веществом, сохраняющим молодость и красоту, а также укрепляющим мужское здоровье.

Помимо томатов, триптофан содержится в составе фиников и темного шоколада, которые можно включить в рацион в минимальном количестве, уточнила Королева. Кроме того, источником аминокислоты могут служить соевые продукты и сыры. Несколько раз в неделю можно включать в рацион тофу, а сыр рекомендуется употреблять три-четыре раза в неделю по 30-40 грамм и только в первой половине дня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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