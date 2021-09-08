Опора сирийских фермеров: как в Алеппо восстанавливают знаменитый тракторный завод

Сирийские власти приняли решение восстановить знаменитый в стране тракторный завод в Алеппо. Инженеры-механики уверены, что реанимировать почти уничтоженное производство возможно и вдвое увеличить количество необходимой сельскохозяйственной техники.

Трактора на заводе «Аль-Фрат» в Алеппо до войны выпускали сотнями. Главный кормилец местных крестьян. Неприхотлив в обслуживании, прост в конструкции. У машины надежный испанский двигатель, который и спустя годы работает без сбоев.

«Почти у каждой фермерской семьи был такой трактор. Наша сирийская гордость и незаменимый помощник. Цена была намного ниже, чем, например, в Турции. Турки, Ливанцы, Иранцы чаще покупали тракторы у нас», - сказал тракторист Мухаммад Сулеймани.

Во время войны производство тракторов встало. Когда город заняли террористы, они массово отнимали технику у населения. Переделывали ее под боевую, использовали как тягачи. За годы тяжелых боев почти все машины были уничтожены. Сейчас местные умельцы восстанавливают каждую единицу вручную. Уже удалось вернуть на пашни 12 единиц.

«Трактор прост в сборе. В этом была уникальность этого образца. Можно собрать и разобрать с закрытыми глазами. Половина запчастей сирийского производства. Найти легко. Другая половина - испанского производства. И вот с этим большие проблемы», - признался механик Фазив Мусса Обраги.

За годы разрухи, найти новые запчасти в стране стало нереально. Ввозить оригиналы из Европы мешают санкции. Пока выручает «кладбище мертвых тракторов». Там хранятся уничтоженные боевиками машины. Каждая становится донором, дающим новую жизнь старым собратьям.

Многие детали сирийцы вытачивают сами. Ведь завод разрушен на 70 процентов. Однако есть надежда, что скоро он снова заработает. Оставшиеся станки перевезли в центр города и местные власти намерены реанимировать производство.