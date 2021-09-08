ВСУ обстреляли шахту с горняками в ДНР

Десятки горняков пришлось эвакуировать из шахты имени Засядько в Донецке после ее обстрела украинскими военными. Сообщения об этом распространили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы повреждения вентилятора главного проветривания шахты. На данный момент проводится эвакуация 85 горняков на поверхность», - цитируют «Известия» сообщение Центра.

Помимо этого, серьезные повреждения получила газовая труба подстанции вентиляторного ствола шахты.

Ранее в Луганской народной республике произошло ЧП на шахте «Красный партизан». Предположительно, из-за обрыва троса подъемной кабины, конструкция с людьми внутри рухнула. В МЧС тогда сообщили о погибших и раненных.