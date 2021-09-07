Стали известны подробности трагедии на шахте в ЛНР

В результате аварии на шахте «Красный партизан» в самопровозглашенной Луганской народной республике есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

«В результате происшествия на шахте есть жертвы и пострадавшие», - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС.

Сейчас на месте трагедии в населенном пункте Червонопартизанск ведутся работы по вызволению заблокированных в шахте горняков и их безопасному выходу на поверхность. На месте создан и работает оперативный штаб.

«На данный момент на шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения», - добавил представитель МЧС.

Ранее ряд СМИ сообщили, что одной из возможных причин ЧП послужил обрыв каната транспортной кабины, который необходим для подъема горняков по шахтному стволу. По предварительным данным СМИ, в результате обрыва могли погибнуть девять человек.