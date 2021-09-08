Один сирийский военнослужащий получил ранения при обстреле террористами провинции Алеппо

Один военнослужащий правительственной армии Сирии был ранен при обстреле позиций в провинции Алеппо. О новой атаке террористов рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Дадат провинции Алеппо ранен один сирийский военнослужащий», - сказал он.

Всего за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 23 обстрела со стороны незаконных бандформирований. В провинции Идлиб отмечены 10 обстрелов, в провинции Латакия - восемь обстрелов, в провинции Хама - один обстрел, в провинции Алеппо - четыре обстрела.