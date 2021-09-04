Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

ЦПВС: сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков в провинции Идлиб

Кира Тило
22:09 04.09.2021
Сирийский военнослужащий погиб при обстреле боевиков в населенном пункте Серакаб провинции Идлиб.
ЦПВС: сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков в провинции Идлиб
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Серакаб провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В провинции Алеппо зафиксировано 2 обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Боевики произвели минометный обстрел из района населенного пункта Азаз по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ.

Также артиллерийскому удару со стороны боевиков из района населенного пункта Гуз подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Аниб. Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинциях Латакия и Хама по 4 обстрела.

*«Джабхат Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:31 Армия
Видео
VII Армейские международные игры завершились грандиозным салютом
19:28 Армия
Видео
Дмитрий Булгаков вручил кубок победителям «Танкового биатлона»
19:16 Армия
Видео
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов зачитал обращение президента на закрытии АрМИ-2021
17:45 Армия
Видео
Российские военные показали лучший результат в «Танковом биатлоне»: победные кадры
16:50 В стране и мире
Видео
СК арестовал обвиняемого в похищении девушки в Нижегородской области
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Финал. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Видео
«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.