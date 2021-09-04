ЦПВС: сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков в провинции Идлиб

В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Серакаб провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В провинции Алеппо зафиксировано 2 обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Боевики произвели минометный обстрел из района населенного пункта Азаз по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ.

Также артиллерийскому удару со стороны боевиков из района населенного пункта Гуз подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Аниб. Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинциях Латакия и Хама по 4 обстрела.

*«Джабхат Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ.