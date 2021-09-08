Собянин оценил возможность объединения Москвы и Подмосковья

Объединение Москвы и Московской области может усложнить процесс управления регионом. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная», - высказал свою позицию градоначальник в беседе с «Комсомольской правдой».

Собянин добавил, у Москвы хватает своих проблем и задач, а попытка «объять необъятное» лишь все усложнит, а не упростит. В заключение градоначальник подчеркнул, что объединять Москву и Подмосковье не нужно.

В интервью изданию мэр также рассказал, что рядом с Ленинградским вокзалом столицы планируется построить еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.