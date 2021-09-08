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Собянин рассказал о строительстве нового вокзала рядом с Ленинградским

Виктория Ивашечкина
21:49 08.09.2021
По словам мэра, через полтора года планируется открыть МЦД-4.
Собянин рассказал о строительстве нового вокзала рядом с Ленинградским
© Фото: flickr
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что рядом с Ленинградским вокзалом планируется построить еще один вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

«Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2», - рассказал мэр столицы в интервью сайту «Комсомольская правда». 

По его словам, через полтора года планируется открыть МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ, отметил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу крупнейшим донором бюджета страны.

По словам мэра, москвичи в прошлом году отдали регионам 800 млрд рублей. Все деньги, по словам градоначальника, пойдут на социальные выплаты или ремонт медицинских учреждений.

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