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Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой

Анна Назайкина
16:44 08.09.2021
Ранее сообщалось, что глава МЧС погиб на учениях в Норильске, спасая человека.
Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что гибель главы МЧС Евгения Зиничева является для него невосполнимой личной утратой. Сообщение было опубликовано на сайте Кремля.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», - заявил российский лидер.

Кроме того, глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким Зиничева. 

Сегодня стало известно, что министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий погиб, спасая жизнь человека. Уточнялось, что трагедия произошла на межведомственных учениях в Норильске.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева. По словам Пескова, главу государства и министра связывали годы совместной работы.

СМИ сообщали, что пост исполняющего обязанности главы МЧС РФ после гибели Зиничева займет первый замминистра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Зиничев ушел из жизни в возрасте 55 лет. В мае 2018 года указом президента России его назначили на должность главы МЧС. 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено звание генерала армии.

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