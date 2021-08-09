Эксперт рассказал, как сэкономить на бензине

Сейчас во всем мире, включая Россию, растут цены на бензин, что не может не беспокоить многочисленных автовладельцев. Однако есть способы сократить свои траты на топливо и о них в беседе радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Первый лайфхак - это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим», - высказал свою точку зрения эксперт.

Шапарин подчеркнул, что установка на автомобиль газового оборудования будет стоить денег, однако позже это себя окупит.

Тем же, кто не готов отказаться от бензина, специалист посоветовал изменить стиль вождения.

«Резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим - не больше 120 километров в час (при разрешенных 130 - прим. ред.), поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива», - объяснил он.

При этом вице-президент Национального автомобильного союза напомнил, что езда с превышением разрешенной скорости не только опасна, но и неэффективна в плане времени и расхода топлива. По его словам, он неоднократно замечал, что «когда ты едешь (со скоростью - прим. ред.) 120 (километров в час - прим. ред.), а мимо тебя пролетает человек со скоростью 160 (километров в час - прим. ред.), то ты в итоге его обгонишь, поскольку он всегда остановится на заправке».