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Ученые назвали возникающую от офисной работы болезнь

Роман Захаров
02:22 08.09.2021
По мнению специалистов, работа в офисе может вызывать проблемы с органами дыхания.
Ученые назвали возникающую от офисной работы болезнь
© Фото: pixabay
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Офисная работа может провоцировать появление астмы. Это следует из результатов исследования, представленного на Международном конгрессе Европейского респираторного общества.

Как объяснил британский доктор Кристофер Хантли из Бирмингема, вызвать профессиональную астму может любая рабочая среда, если в ней имеется респираторный сенсибилизатор, представляющий из себя вещество, которое вызывает необратимую аллергическую реакцию. Это может быть, например, аэрозоль или пыль.

«Как правило, мы воспринимаем офис как безопасную среду, поэтому вполне вероятно, что при диагностировании астмы у офисных работников упускаются профессиональные причины. Мы диагностируем растущие случаи профессиональной астмы у пациентов, которые работают в офисах, а также выявляем группы случаев в определенных офисах», - приводит EurekAlert слова Хантли.

Ученые считают, что наиболее часто астма возникает у офисных сотрудников от условий внутри рабочего помещения (тонер для принтера, плесень, чистящие средства и так далее), а также от условий возле офисного здания (располагающиеся рядом предприятия, выхлоп от автомобилей и так далее).

Ранее врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман в беседе со «Звездой» оценил вероятность создания вакцины от астмы.

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