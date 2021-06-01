Пульмонолог рассказал, возможно ли создать вакцину от астмы

Вылечить бронхиальную астму нельзя, но можно весьма эффективно купировать ее симптомы. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман.

Избавиться от симптомов можно при помощи специальной терапии, которая подбирается индивидуально для каждого пациента.

«Есть такой вариант как иммунотерапия - этим занимаются не пульмонологи, а аллергологи. Они определяют, на какие аллергены организм человека дает астматический ответ, ему постепенно вводятся микродозы этих аллергенов, приучая его к этому делу», - добавил специалист.

По словам пульмонолога, иммунотерапия активно используется врачами и в России. Что касается создания вакцины от астмы, то такой вариант маловероятен, считает Пальман.

«Вакцинация предполагает введение возбудителя или его каких-то частей и выработку антител, чтобы человек потом был к этому возбудителю нечувствителен. Есть варианты, когда, положим, у пациента частые обострения на какие-то инфекции, тогда пациенту рекомендуется вакцинироваться, например, от гриппа и так далее», - заключил врач.

Ранее журнал Nature Communications сообщил, что ученые разработали вакцину, которая может вызывать долгосрочную защиту от аллергической астмы, уменьшая тяжесть ее симптомов.