Собянин назвал Москву крупнейшим донором бюджета РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу крупнейшим донором бюджета страны. Об этом он заявил во время выступления на II федеральном просветительском марафоне «Новое знание».

«Есть такая история, что вся страна кормит Москву, потому что наши доходы идут в Москву. Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — подчеркнул мэр Москвы.

Также Сергей Собянин рассказал о том, что москвичи в прошлом году отдали регионам 800 млрд рублей. Все деньги, по словам градоначальника, пойдут на социальные выплаты или ремонт медицинских учреждений.