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ГИБДД будет проверять QR-коды вместо бумажных документов на авто

Майя Мусиенко
21:38 08.09.2021
На этой неделе новая схема контроля документов будет работать в тестовом режиме.
ГИБДД будет проверять QR-коды вместо бумажных документов на авто
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Российские водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронную версию СТС в виде QR-кода. Соответствующее объявление было размещено на портале «Госуслуг», там же автомобилистам предложили установить мобильное приложение под названием «Госуслуги.Авто», передает Autonews.ru.

На данный момент программа работает в тестовом режиме. После авторизации в нее загружаются данные СТС из реестра транспортных средств. Однако приложение пока не является заменой реальных документов, до конца 2021 года инспектор вправе требовать их для проверки.

Позже в приложении появятся функции оплаты автомобильных штрафов, загрузки данных о техосмотре и страховках, оформления Европротокола при ДТП, записи на замену водительских прав, а также заключения договора купли-продажи машины онлайн.

Ранее стало известно, что власти Москвы собираются установить современные дорожные камеры с расширенными функциями, которые смогут фиксировать 13 новых нарушений ПДД. Всего в следующем году в городе установят 500 новых девайсов.  

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