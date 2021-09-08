ГИБДД будет проверять QR-коды вместо бумажных документов на авто

Российские водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронную версию СТС в виде QR-кода. Соответствующее объявление было размещено на портале «Госуслуг», там же автомобилистам предложили установить мобильное приложение под названием «Госуслуги.Авто», передает Autonews.ru.

На данный момент программа работает в тестовом режиме. После авторизации в нее загружаются данные СТС из реестра транспортных средств. Однако приложение пока не является заменой реальных документов, до конца 2021 года инспектор вправе требовать их для проверки.

Позже в приложении появятся функции оплаты автомобильных штрафов, загрузки данных о техосмотре и страховках, оформления Европротокола при ДТП, записи на замену водительских прав, а также заключения договора купли-продажи машины онлайн.

Ранее стало известно, что власти Москвы собираются установить современные дорожные камеры с расширенными функциями, которые смогут фиксировать 13 новых нарушений ПДД. Всего в следующем году в городе установят 500 новых девайсов.