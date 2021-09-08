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Дорожные камеры в Москве начнут фиксировать 13 новых нарушений ПДД

Майя Мусиенко
18:43 08.09.2021
В 2022 году планируется установить 500 усовершенствованных камер по всей столице.
Дорожные камеры в Москве начнут фиксировать 13 новых нарушений ПДД
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Власти Москвы собираются установить современные дорожные камеры с расширенными функциями видеофиксации в следующем году. Соответствующую информацию о тендере на аренду 500 девайсов сроком на пять лет разместила столичная мэрия, пишет Autonews.ru.

Известно, что современные камеры, которые способны распознавать и фиксировать 13 новых нарушений правил дорожного движения, придут на смену устаревшим моделям. Аппаратура сможет запечатлеть использование телефона за рулем, поворот налево или разворот не из крайнего положения, нарушения условий перевозки грузов и буксировки, проезд и стоянку на велодорожках, незаконные фонарь такси на крыше или схемы и сигналы спецтранспорта. Кроме того, камеры будут фиксировать нарушение правил стоянки, движение задним ходом в запрещенных местах, автомобили без ТО и ОСАГО.

Под прицел современных девайсов попадут и мотоциклисты. Камеры смогут распознавать отсутствие шлема, а также движение на мотоцикле между полос.

Сообщается, что вероятность ошибки распознавания допускается в пределах 5%. Общее число камер не изменится - примерно 3,5 тысячи. Их установят в местах, где чаще всего случаются аварии, а также на выделенных полосах для общественного транспорта.

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