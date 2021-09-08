Прыгунья в высоту Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Российская спортсменка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Девушка взяла планку на высоте 2,05 м и продолжает выступление. Прыгунье удалось установить лучший результат сезона в мире. Второе место заняла украинская спортсменка Ярослава Магучих (2,03 м), а на третьем место оказалась австралийка Никола Макдермотт (2,01 м).

Ранее, совместное фото Ласицкене и Магучих на Олимпиаде в Токио стало предметом бурных обсуждений. Российская олимпийская чемпионка отмечала, что не могла связаться с коллегой, чтобы понять, как снимок восприняли на Украине.