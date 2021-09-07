Две тысячи долларов за подрыв газопровода: что известно о диверсии в Крыму

Сегодня ФСБ сообщила, что взрыв газопровода в Крыму в августе был организован украинской разведкой. Оперативники задержали злоумышленников по горячим следам. Их достаточно быстро выследили, и даже последствия повреждения на газопроводе устранили довольно оперативно, буквально к вечеру того же дня.

Однако сам факт диверсии говорит о том, что Украина не оставляет попыток провокаций. Там существуют целые группы, которые занимаются организацией подобных разрушительных операций. Они продумывают и просчитывают все детали, а также вербуют людей на территории Крыма.

Газопровод находится буквально в нескольких метрах от жилых домов. Злоумышленники выкопали под газовой трубой небольшую яму, заложили туда взрывное устройство, которое впоследствии сдетонировало. Каким образом им удалось привести взрывчатку в Крым, диверсанты рассказали на допросах.

«Нам сказали сказали, что хотят вот так сделать плохую вещь с газовой трубой, ну подорвать газовую трубу в селе Первальном. В квартире они нам показали взрывное устройство. Рассказали про него, как им пользоваться. Показывал Сергей, он объяснил, что это кумулятивный снаряд и, что он должен пробить эту трубу. Должно хватить силы, чтобы пробить эту трубу», – рассказал подозреваемый Асан Ахтымов.

За совершение диверсии военная разведка Украины обещала исполнителям денежное вознаграждение в размере около двух тысяч долларов. Силовикам удалось установить всю преступную цепочку – участников и пособников этой диверсии. Сами исполнители дают признательные показания. В том числе на допросах они рассказали, кто и где обучал их взрывному делу.

«Где-то в конце июля нам приходит сообщение: "Отправили координаты газовой трубы, находится в Перевальном". К приезду мы оставили машину под мостом, где до цели оставалось 100 метров. Мы сразу вышли и приступили к установке. Он вскопал ямочку буквально 20 сантиметров, выдернул чеки и закопал травой», – сказал второй подозреваемый Азиз Ахтымов.

В настоящий момент оба задержанных находятся под стражей, расследование продолжается. По статье «диверсия» в случае умышленного взрыва или поджога предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Ранее в ФСБ России подтвердили, что подрыв газопровода в Крыму в конце августа организовала украинская военная разведка при участии запрещенной в России организации «Меджлис»* крымско-татарского народа . В результате спецоперации были задержаны исполнители диверсии, а также посредник.

* «Меджлис» - запрещенное в России экстремистское объединение.