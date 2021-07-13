В России могут отменить часть штрафов с дорожных камер

В России могут начать отменять штрафы, которые зафиксированы установленными не по ГОСТу дорожными камерами. Соответствующий законопроект подготовили члены Совета Федерации Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, сообщают «Известия».

Согласно документу, административное производство по нарушению на дороге не может быть начато, если его сняла камера, которая не соответствует установленным правительством требованиям. Если производство все же было запущено, его следует прекратить.

То же самое касается и фиксации нарушения специальным техническим средством (СТС), не соответствующем стандарту. Авторы инициативы также предложили определить новые требования к СТС с функцией фото- и киносъемки, видеозаписи, если они применяются для автоматической фиксации правонарушений на дорогах.

По словам авторов законопроекта, эти изменения необходимы из-за роста количества новых средств, фиксирующих нарушения, и необоснованных штрафов автомобилистам. Они позволят гарантировать законность привлечения граждан к административной ответственности. По данным издания, законопроект уже одобрили в правительстве.