СМИ: у стрелявшей в учителей жительницы Полтавы нашли фото расчлененных животных

Украинские правоохранители обнаружили в смартфоне девушки, которая расстреляла из арбалета двух педагогов в полтавской школе, фотографии расчлененных животных, а в ее комнате - изуродованный снимок отца. Об этом сообщает «Полтавская волна».

«Правоохранители изъяли телефон девушки. Среди прочего, сообщает источник, в галерее снимков нашли фотографии расчлененных животных», - говорится в материале.

По информации СМИ, на одной из стен в комнате девушки был повешен «изувеченный графическими символами, похожими на иероглифы» снимок ее отца, глаза на фото были вырезаны.

Напомним, что в понедельник, 6 сентября, по информации правоохранителей, на территорию школы №11 зашла девушка 2002 года рождения и произвела стрельбу из арбалета. В ряде изданий уточняли, что совершившая нападение на педагогов девушка училась в этой школе до пятого класса.

Директор учебного заведения Валентина Олийниченко рассказала СМИ, что девушка проникла в одну из аудиторий и выстрелила в педагогов. Одна из пострадавших, как сообщалось, была ранена в руку, другая - в спину.