Раскрыты подробности нападения с арбалетом на школу в Полтаве

Полиция Украины опубликовала фотографии арбалета, из которого девушка выстрелила в двоих учителей в полтавской школе. По информации правоохранителей, на территорию школы №11 зашла девушка 2002 года рождения и произвели стрельбу из арбалета. СМИ уточняли, что совершившая нападение на педагогов девушка училась в этой школе до пятого класса.

Украинское издание «Полтавщина» пишет, что оружие и стрелы у девушки забрал 14-летний ученик девятого класса. По словам очевидцев, девушка не оказала ему сопротивления. Этот же подросток, по предварительной информации, убедил ее сдаться правоохранителям, которых вызвали учителя.

Директор учебного заведения Валентина Олийниченко рассказала, что девушка проникла в одну из аудиторий и выстрелила в педагогов. Одна из пострадавших, как сообщается, была отправлена на амбулаторное лечение, другая пока остается в больнице — стрела насквозь прошила руку женщине.