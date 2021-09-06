Завершена укладка последней трубы «Северного потока - 2»

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что на барже «Фортуна» специалисты сварили последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток - 2». Об этом говорится на их сайте.

Как отмечено в сообщении, следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.

«Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», - сказали в компании.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты одержимы нереализуемой задачей по остановке газопровода «Северный поток - 2». Он подчеркнул, что Вашингтон не изменил своей позиции по проекту, хотя и понимает, что остановить его уже невозможно.