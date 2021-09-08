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Борисов признался, что ему тяжело смириться с гибелью главы МЧС Зиничева

Андрей Аркадьев
17:53 08.09.2021
Факт смерти перекрывает все текущие проблемы и заставляет задуматься о многом, признался вице-премьер.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

«Трагическая весть, которая сегодня пришла, связанная с гибелью нашего коллеги, нашего друга Евгения Зиничева, - это как гром среди ясного неба. Мы всегда знали Женю как преданного истинного государственного деятеля, который всю жизнь отработал, обеспечивая безопасность и ликвидируя различные чрезвычайные ситуации. Я имею в виду его работу на последнем посту», - сказал он «Звезде».

Борисов вспомнил, что в мае 2018 года он представлял Зиничева коллегии МЧС. Вице-премьер отметил, что ему тяжело смириться с гибелью главы МЧС.

«Факт смерти перекрывает все текущие проблемы и заставляет задуматься о многом. Я хочу выразить искренние соболезнования семье погибшего и всем нам, которые все это время работали с этим светлым человеком», - добавил вице-премьер.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб сегодня, спасая жизнь человека. Трагедия произошла на учениях в Норильске. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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