Односельчане попросили снести дом: что известно о подозреваемом в убийстве кузбасских школьниц

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних кузбасских школьниц после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за педофилию в течение 10 лет, жил с женщиной в благоустроенном доме в городе Мыски Кемеровской области. Как стало известно «Звезде», перед этим пара узаконила отношения.

После освобождения из колонии мужчина уехал жить в другой город и на учет там не встал. После того как общественности стало известно о том, что мужчина подозревается в убийстве двух школьниц, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за мужчиной.

В доме, от которого сейчас остались лишь полуразрушенные деревянные стены, подозреваемый жил до того, как отправиться в колонию за первое преступление. Жертвой стала местная жительница. После освобождения из тюрьмы односельчане попросили снести дом, чтобы не допустить такого соседства.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

Сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись. Позже тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина.

Сейчас занятия в 25-й школе, где учились девочки, временно переведены в дистанционный формат. При этом двор учебного заведения не пустует: со вчерашнего вечера люди несут цветы и игрушки.

Ранее в СК сообщили, что подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в Кемеровской области арендовал дачный дом, где, по данным правоохранителей, он убил девочек.