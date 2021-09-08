Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Односельчане попросили снести дом: что известно о подозреваемом в убийстве кузбасских школьниц

Виктория Ивашечкина
Надежда Котормус
17:25 08.09.2021
Несколько лет назад мужчина, освободившись из колонии, уехал жить в другой город, где не встал на учет.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних кузбасских школьниц после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за педофилию в течение 10 лет, жил с женщиной в благоустроенном доме в городе Мыски Кемеровской области. Как стало известно «Звезде», перед этим пара узаконила отношения.

После освобождения из колонии мужчина уехал жить в другой город и на учет там не встал. После того как общественности стало известно о том, что мужчина подозревается в убийстве двух школьниц, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за мужчиной.

В доме, от которого сейчас остались лишь полуразрушенные деревянные стены, подозреваемый жил до того, как отправиться в колонию за первое преступление. Жертвой стала местная жительница. После освобождения из тюрьмы односельчане попросили снести дом, чтобы не допустить такого соседства.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

Сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись. Позже тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина.

Сейчас занятия в 25-й школе, где учились девочки, временно переведены в дистанционный формат. При этом двор учебного заведения не пустует: со вчерашнего вечера люди несут цветы и игрушки.

Ранее в СК сообщили, что подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в Кемеровской области арендовал дачный дом, где, по данным правоохранителей, он убил девочек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:02 В стране и мире
Bloomberg рассказал, когда начнутся поставки газа по «Северному потоку - 2»
17:53 В стране и мире
Видео
Борисов признался, что ему тяжело смириться с гибелью главы МЧС Зиничева
17:37 В стране и мире
В Роскосмосе разъяснили ситуацию с возвращением «Бурана» России
17:25 В стране и мире
Видео
Односельчане попросили снести дом: что известно о подозреваемом в убийстве кузбасских школьниц
17:19 В стране и мире
Видео
Толстый слой серой пыли: вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск
Популярное
Отец Фриске впервые раскрыл детали гибели брата певицы
В ПФР рассказали об ошибках при начислении пенсии
Видео
«Очнулась в крови»: прокуратура проверит видео с пострадавшей в лифте девушкой
В поисках Янтарной комнаты: польские дайверы начали вскрывать ящики на дне Балтийского моря
Видео
Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.