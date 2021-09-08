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Толстый слой серой пыли: вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск

Анна Назайкина
17:19 08.09.2021
В конце августа вулкан на острове Парамушир при извержении выбросил столб пепла на высоту 3,7 км.
© Видео: VK, sakhalin_kurily © Фото: VK, sakhalin_kurily
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Жители северного острова Курильской гряды Парамушира публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, как падает пепел. По словам жителей Северо-Курильска, город накрыло облаком пепла от вулкана Эбеко.

«По информации ЕДДС в г. Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, кратковременно ощущался слабый запах сероводорода. Звонков от населения не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении МЧС.

В конце августа вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир при извержении выбросил столб пепла на высоту 3,7 км. По информации специалистов, тогда шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе со «Звездой» заявил, что такие выбросы пепла бывают довольно часто. По его словам, это не является чем-то «сверхъестественным». Однако определенную опасность, например для уровня радиации, такие выбросы представляют.

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