Толстый слой серой пыли: вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск

Жители северного острова Курильской гряды Парамушира публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, как падает пепел. По словам жителей Северо-Курильска, город накрыло облаком пепла от вулкана Эбеко.

«По информации ЕДДС в г. Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, кратковременно ощущался слабый запах сероводорода. Звонков от населения не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении МЧС.

В конце августа вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир при извержении выбросил столб пепла на высоту 3,7 км. По информации специалистов, тогда шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе со «Звездой» заявил, что такие выбросы пепла бывают довольно часто. По его словам, это не является чем-то «сверхъестественным». Однако определенную опасность, например для уровня радиации, такие выбросы представляют.