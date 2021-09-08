В МЧС раскрыли подробности гибели Евгения Зиничева

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб, спасая жизнь человека. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», - рассказали в ведомстве.

Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года указом президента России его назначили на должность главы МЧС. 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено звание генерала армии.