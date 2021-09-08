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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с главой Евросовета

Виктория Ивашечкина
15:21 08.09.2021
Ранее Шарль Мишель уточнил, что обсудил с президентом РФ ситуацию в Афганистане.
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с главой Евросовета
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор. По словам пресс-секретаря президента РФ, разговор был содержательным и продолжительным.

Накануне Мишель рассказал, что во время разговора с российским главой обсудил ситуацию в Афганистане. Накануне в стране объявили состав временного правительства.

Несколькими днями ранее Владимир Путин подчеркнул, что последние события в Афганистане несут угрозу соседним странам, в частности, самой России. Кроме того, по словам президента, повлиять на ситуацию в Афганистане извне в данный момент невозможно. По его мнению, «ситуация должна созреть».

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