В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с главой Евросовета

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор. По словам пресс-секретаря президента РФ, разговор был содержательным и продолжительным.

Накануне Мишель рассказал, что во время разговора с российским главой обсудил ситуацию в Афганистане. Накануне в стране объявили состав временного правительства.

Несколькими днями ранее Владимир Путин подчеркнул, что последние события в Афганистане несут угрозу соседним странам, в частности, самой России. Кроме того, по словам президента, повлиять на ситуацию в Афганистане извне в данный момент невозможно. По его мнению, «ситуация должна созреть».