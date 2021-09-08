Байден продлил на год режим ЧС из-за риска вмешательства в выборы

Президент США Джо Байден продлил на год режим ЧС в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы. Впервые он был введен 12 сентября 2018 года. Комплекс принятых мер направлен на защиту национальных интересов американцев и укрепление доверия к избирательной системе США.

«Способность лиц, находящихся полностью или в значительной степени за пределами США, вмешиваться в американские выборы или подрывать общественное доверие к ним, в том числе путем несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов или избирательных кампаний или скрытного распространения пропаганды и дезинформации, продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», - приводит РИА Новости слова Байдена.

Впрочем, в заявлении главы Белого дома говорится, что американские спецслужбы не располагают сведениями, что какой-либо стране удалось изменить результаты каких-либо выборов на территории США.