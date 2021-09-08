Названа предварительная причина пожара на заимке отшельницы Лыковой

В МЧС сообщили предварительную версию пожара у отшельницы Агафьи Лыковой, которая проживает на территории заповедника «Хакасский».

Так, причиной загорания в старом доме могла стать неисправность печного отопления. В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Рабочая группа Главного управления МЧС России по Хакасии вернулась из горно-таежной местности, где проживает отшельница Агафья Лыкова», - говорится на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что на месте пожара работали специалисты МЧС, Минприроды России и медики.

В ведомстве добавили, что в результате пожара, который произошел во вторник, 7 сентября, была повреждена крыша старого дома на площади 30 квадратных метров. При этом пострадавших в результате происшествия нет. Пламя уничтожило крышу дома, внутренняя отделка дома не пострадала.

«Агафья чувствует себя хорошо, в данный момент она проживает в новом доме, а старым, в котором случился пожар, уже давно не пользуется», - рассказал старший рабочей группы, замначальника ГУ МЧС России по Хакасии Роман Стрельников.

Накануне СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.