Пожар возле дома отшельницы Агафьи Лыковой потушен
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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Пожар на территории природного заповедника «Хакасский», где горели хозпостройки около дома отшельницы Агафьи Лыковой, потушен.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых отшельница из семьи старообрядцев, бежавших в труднодоступные места Сибири из-за гонений на веру.