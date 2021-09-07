В стране и мире Пожар возле дома отшельницы Агафьи Лыковой потушен Кира Карон По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. © Фото: МЧС России Читайте нас на: Пожар на территории природного заповедника «Хакасский», где горели хозпостройки около дома отшельницы Агафьи Лыковой, потушен. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых отшельница из семьи старообрядцев, бежавших в труднодоступные места Сибири из-за гонений на веру. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика