В ПФР рассказали об ошибках при начислении пенсии

Одной из причин того, что россияне порой получают пенсию размером меньше положенного, могут быть ошибки в документах. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как объяснили в фонде, на пенсионные выплаты и их назначение влияют некорректно указанная в трудовой книжке должность либо отсутствие печати. Специалисты ПФР также напомнили, что пенсия назначается со дня обращения за ней с соответствующим заявлением и всеми необходимыми бумагами.

«В имеющихся же документах встречаются ошибки - например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе - на ее назначение», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ПФР.

Для избегания подобных неприятностей рекомендуется обращаться в ПФР, сотрудники которого могут забрать всю имеющуюся документацию на проверку и, если это будет необходимо, сделать запрос недостающих сведений у предыдущего работодателя, в архиве или в органах соцобеспечения другой страны. При получении права на пенсию все документы будут готовы, а выплаты - назначат в самые короткие сроки.

Ранее экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал, от каких факторов зависит будущая пенсия и раскрыл способ повысить пенсионные выплаты.